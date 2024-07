Apple plant AirPods mit integrierter Kamera

Besser Gestensteuerung

Die Kamera könnte aber auch Handgesten erfassen. Damit könnte die Gestensteuerung der Apple Vision Pro erweitert und verbessert werden. In den ersten Tests der Brille wurde diese von vielen als nicht ganz ausgereift beschrieben.

Die Kamera-AirPods dürften laut Kuo allerdings erst 2026 in die Massenproduktion gehen. Das könnte mit dem Start einer günstigeren Apple-Vision-Brille zusammenfallen, an der Apple bereits arbeiten soll. Anfang des Jahres war außerdem die Rede davon, dass Kameras in AirPods Daten aus dem Alltag der Trägerinnen sammeln. Damit würden Sprachbefehle bzw. -anfragen besser in einen Kontext gesetzt werden können.