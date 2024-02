Apple überlegt, AirPods mit Kameras auszustatten

Der stets mit internen Vorgängen bei Apple vertraute Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet über Pläne rund um Wearables. Weil Smart Rings einen Boom erleben, hat auch Apple die Möglichkeit eines solchen Produktes in Betracht gezogen. Es wurden auch einige Patente angemeldet. Angeblich will der Konzern aus Cupertino, Kalifornien, derzeit aber keinen smarten Ring bis zur Serienreife entwickeln. Dem Unternehmen sei die Lage noch zu unsicher. Offenbar will man erst abwarten, ob sich Smart Rings als Wearable-Sparte mit größerem Verkaufspotenzial erweisen.

Vorbild Meta Ray-Bans

In einem Produkt von Meta sieht Apple Zukunftschancen und überlegt, selbst aktiv zu werden: Smarte Brillen. Meta hat gemeinsam mit Ray Ban ein Produkt vorgestellt, das Kameras enthält, mit denen man Videos live streamen kann. Eingebaut sind auch Kopfhörer. Außerdem kann man per Sprachsteuerung mit einer KI sprechen und so das Gerät steuern. Apples Entwicklungsteam ist nun in einer Sondierungsphase, ob sich ein Einstieg in dieses Segment lohnt.