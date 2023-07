Projektor in Hemdtasche: Ungewöhnliches Wearable hat jetzt Namen

Das US-amerikanische Start-up Humane hat seinem tragbaren persönlichen Assistenten, der gesprochenen Text mit der eigenen Stimme in eine andere Sprache übersetzt, einen Namen gegeben. Das Wearable, das vor wenigen Monaten im Rahmen eines TED-Talks von Humane-Mitgründer Imran Chaudhri erstmals vorgestellt wurde und für Furore gesorgt hat, heißt Humane Ai Pin. Der kleine Projektor kann in eine Hemdtasche gesteckt und per Sprache gesteuert werden.

Das Gerät ähnelt dem berühmten Kommunikator aus Star Trek - ein kleiner Computer zum Anstecken, mit dem die Charaktere miteinander kommunizieren sowie Informationen abrufen können. Das soll auch Humane Ai Pin seinen Träger*innen erlauben.

➤ Mehr lesen: Dieses Wearable spricht mit dir und projiziert Infos auf die Hand