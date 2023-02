Chinesische Mini-E-Autos sind auch international Verkaufsschlager

Vorerst waren Wuling-Autos nur in China erhältlich. Vergangenen Sommer wagte man dann den Schritt in Richtung internationale Expansion. Seit August 2022 wird das Modell Wuling Air in Indonesien verkauft. Mit einem Preis von umgerechnet knapp über 15.000 Euro ist es dort in etwa halb so teuer wie seine Konkurrenten.

Das kompakte Elektroauto Hongguang Mini , das vom General-Motors-Partner Wuling gefertigt wird, wurde in China bereits zum Verkaufsschlager. Dort verkaufte es sich in der Vergangenheit sogar besser als Tesla-Autos . Nicht zuletzt dafür verantwortlich ist der geringe Preis von umgerechnet 5.000 Euro .

Verkaufsschlager

Seit dem Sommer wurden vom Wuling Air in Indonesien 8.053 Stück verkauft. Damit ist das Modell mit Abstand das beliebteste E-Auto in dem Land. Zum Vergleich: Vom zweitplatzierten Hyundai Ioniq 5 wurden lediglich 1.829 Stück verkauft, wie Rest of World berichtet. Insgesamt ist der Markt für Elektroautos in dem südostasiatischen Land nahezu explodiert. Wurden 2021 lediglich 600 Elektrofahrzeuge verkauft, waren es 2022 insgesamt über 10.000.

Wuling hat auch ein Werk in Indonesien, in dem der Air produziert wird. Künftig könnte man von dort aus auch andere asiatische Länder damit beliefern, wie es in einem Bericht von Nikkei Asia heißt. Eine weitere internationale Expansion ist also in Planung.