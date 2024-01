Neue E-Auto-Batterie soll in nur 5 Minuten geladen sein

Eine der größten Herausforderungen in der Elektromobilität sind derzeit die langen Ladezeiten unterwegs. Daher suchen Forscher*innen weltweit nach neuen Lösungen, um diese Zeit zu reduzieren. Ein Team von Cornell Engineering hat jetzt eine Batterie entwickelt, die in nur 5 Minuten geladen ist.

Dafür haben die Forscher*innen eine Anode aus Indium, also einem Schwermetall, verwendet. Ziel war es, ein Material zu finden, das sehr schnell lädt, aber langsam entlädt. In einem ersten Ansatz studierte das Team die Bewegung von Ionen im Leitmaterial (Elektrolyt). Das half dabei, die Anode sicherer zu machen und ihre Fähigkeit, Energie lange zu speichern, zu verbessern.

Schnelle Reaktionen, langsames Entladen

Für die neue Batterie konzentrierten sie sich auf die sogenannte „Damköhler Zahl“. Sie beschreibt den Zusammenhang zwischen der Rate, in der eine chemische Reaktion auftritt und der Rate, in der Material an den Reaktionsort transportiert wird. Gesucht wurde nach Materialien mit einer niedrigen Damköhler Zahl. Dabei stießen die Forscher auf Indium.