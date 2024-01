Microsoft-KI findet neues Material für Feststoffbatterien

In Akkus gibt es eine positive und eine negative Elektrode und Ionen, die sich zwischen ihnen bewegen. Damit das funktioniert, ist eine leitfähige Substanz notwendig, der Elektrolyt. In herkömmlichen Akkus ist dieser flüssig, in Feststoffakkus soll er, wie der Name schon sagt, fest sein.

Die Batterien werden dadurch leichter und kompakter. Zudem sind sie nicht brennbar, was vor allem beim Einsatz in Elektroautos ein wesentlicher Vorteil ist.