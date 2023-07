So realistisch ist der Wunderakku von Toyota

Toyota gilt als führend in der Forschung an Festkörperbatterien. Wir sprachen mit einer Expertin, wie realistisch eine baldige Einführung ist.

Es soll ein Durchbruch sein, den der japanische Autobauer Toyota am Dienstagabend verkündete. Die von ihnen entwickelten Festkörperbatterien sollen halb so groß, halb so schwer und halb so teuer sein, wie heute verwendete Lithium-Ionen-Batterien. Bereits 2027 soll die Entwicklung serienreif auf den Markt kommen. Das wäre ein enormer Schub für die gesamte E-Mobilität. Zukunft der E-Mobilität Festkörperbatterien werden seit Jahren als die Zukunft der E-Mobilität gehandelt. Anders als herkömmliche Akkus, deren Batteriezellen einen flüssigen Elektrolyten enthalten, ist ihr Elektrolyt fest und besteht aus einem Keramikmaterial. Das bringt mehrere Vorteile mit sich: Zunächst sind sie nicht entflammbar. Außerdem ist ihre Energiedichte höher, pro Kilogramm Batterie kann also mehr Strom gespeichert werden. Zudem sind die Akkus langlebig und behalten auch bei starken Temperaturschwankungen ihre Leistungsfähigkeit.

1.200 Kilometer weit soll man mit einer Ladung des neuen "Wunderakkus" kommen. Und mit der zweiten Generation ihrer Festkörperbatterie seien sogar 1.500 Kilometer möglich, berichtet Toyota. Die soll noch vor 2030 fertiggestellt werden. Zum Vergleich: Das Model S, Teslas Automodell mit der größten Reichweite, kommt auf 650 Kilometer. Zumindest in der Theorie machbar “Rein theoretisch ist eine solche Reichweite machbar, denn Festkörperbatterien haben eine deutlich höhere Energiedichte als Lithium-Ionen-Batterien”, erklärt Katja Fröhlich, Forscherin am Solid-State-Battery-Labor des am AIT Austrian Institute of Technology. Zudem könne man die Batterien dünner bauen und dank der guten Leistung bei höheren Temperaturen falle der Platz für die Batteriekühlung weg. Der Expertin ist die Forschung von Toyota nicht unbekannt, Details dazu sind allerdings kaum zu finden. “Es ist gerade bei Unternehmen mit großen Investitionsmöglichkeiten gut möglich, dass man lange abgeschottet forscht, um dann mit einem Produkt an die Öffentlichkeit zu gehen.” Um eine Batteriefabrik von Null aufzubauen, bräuchte man laut Fröhlich 5 bis 7 Jahre - vorausgesetzt, die Batterietechnologie ist bereits entwickelt. Toyota arbeitet bereits seit Jahren an Festkörperakkus und hält mehr als 1.000 Patente dafür. 2020 präsentierte das Unternehmen den Prototyp eines E-Autos mit einer solchen Batterie. Eine Einführung der ersten Generation im Jahr 2027, so wie es Toyota verkündete, scheint so zumindest nicht abwegig.