Schwimmendes Kraftwerk erzeugt Strom aus Wellen

„ Im Durchschnitt konnten wir eine Umwandlungsrate von 48 Prozent erreichen, d. h. 48 Prozent der Energie, die in den Wellen ankommt, wird in das Netz auf King Island eingespeist", sagt WSE-Geschäftsführer Paul Geason . Damit übertreffe das Kraftwerk nicht nur die eigenen Erwartungen, sondern auch andere auf dem Markt befindliche erneuerbare Energien.

Strom aus Wellen erzeugen

WSE’s Kraftwerk, das Uniwave200, arbeitet nach dem Prinzip der „Oscillating Water Column“. Dabei strömt Luft in eine Kammer. Steigt dort der Wasserspiegel, wird die in der Kammer befindliche Luft komprimiert und durch ein Ventil gedrückt. Sinkt der Pegel, wird frische Luft angesaugt – ein Unterdruck entsteht. Diese Luftbewegung dreht eine Turbine am oberen Ende der Säule, die wiederum Strom erzeugt.

Die WSE-Turbine ist unidirektional. Bisherige Oscillating-Water-Column-Technologien verwenden bidirektionale Turbinen. Erstere wird ausschließlich durch in die Kammer einströmende Luft angetrieben. Zweitere behält unabhängig von der Strömungsrichtung der Luft ihre Drehrichtung bei, wodurch Strom beim Ein- und Auslaufen des Wassers erzeugt wird. Laut Hersteller habe die eigene Technologie eine „höhere Energieumwandlungseffizienz“ und sei "zuverlässiger".