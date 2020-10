Schwimmende Solarzellen auf Stauseen bringen viele Vorteile

Hochpumpen und Ablassen

Das Labor für erneuerbare Energien des US-Energieministeriums hat in einer neuen Studie aufgezeigt, dass enormes Potenzial in der Idee schlummert. Wenn man weltweit Floatovoltaics auf bereits existierenden Stauseen für Speicherkraftwerke errichten würde, könnte man jährlich bis zu 10.600 Terawattstunden Strom produzieren. Zum Vergleich: Der globale Stromverbrauch im Jahr 2018 (aktuellste Statistik der internationalen Energieagentur) betrug 24.700 TWh.

Es ist nicht die erste Studie zu dem Thema. In einer finnischen Arbeit von 2018 ist von einer "virtuellen Batterie mit großem globalem Potenzial" die Rede. Durch die örtliche Kombination von Wasser- und Solarkraft könnte etwa überschüssige Sonnenenergie dazu eingesetzt werden, um Wasser aus tieferen Lagen in einen Stausee hochzupumpen. In der Nacht könnte das Wasser zur Stromproduktion über Turbinen wieder abgelassen werden. Wird der Solarstrom ins Netz eingespeist, wäre die gesamte Übertragungsinfrastruktur dafür schon vorhanden. Außerdem würde die Bedeckung der Wasseroberfläche zu weniger Verdunstung führen und den Algenwuchs beschränken.

Pilotprojekt in Portugal

Trotz all dieser positiven Aspekte gibt es in Europa bislang nur ein größeres Pilotprojekt, das die Idee umsetzt. 2016 hat der portugiesische Energieversorger EDP am Stausee Alto Rabagao 840 Photovoltaikpaneele installiert, die eine Fläche von 2500 Quadratmetern bedeckten. Während des einjährigen Testeinsatzes produzierte die Anlage fünf Prozent mehr Strom als erwartet und widerstand Schneefall und ein Meter hohen Wellen. EDP führt nun weitere Studien durch, um die Anwendung im größeren Maßstab vorzubereiten.