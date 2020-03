Warum Abwasser eine wertvolle Ressource ist

Großprojekt in Wien

Genau das wird etwa künftig in der Hauptkläranlage Wien passieren. Seit Jahren wird dort das Projekt E_OS vorangetrieben. Das Kürzel steht für Energie-Optimierung Schlammbehandlung. Das Prinzip: Dem Schlamm aus den Klärbecken wird zu einem gewissen Grad Wasser entzogen und er wird in 30 Meter hohe Faulbehälter gefüllt. Die Temperatur im Inneren wird auf 38 Grad erhöht, wodurch Bakterien ideale Bedingungen vorfinden, um den Schlamm zu zersetzen. Dabei wird Methan frei, das in Gasbehältern gesammelt wird. In einem eigenen Kraftwerk wird das Methan in Gasmotoren verbrannt, die Generatoren antreiben. Mit dem so erzeugten Strom wird der gesamte Energiebedarf der Kläranlage gedeckt und es wird sogar Überschüsse geben.

"Die Technik, um Klärschlamm verfaulen zu lassen, ist nicht neu. Kläranlagen machen das seit 50 Jahren", meint Unternehmenssprecher Karl Wögerer. "Bisher ging es dabei jedoch um die Verringerung der Schlammmengen und die Einsparung von Entsorgungskosten." Beim Projekt E_OS habe man den Prozess gemeinsam mit dem Institut für Gewässergüte der TU Wien für die größtmögliche Energieausbeute zu optimieren. Mitte 2020 soll die neue Schlammbehandlungsanlage ihren Betrieb aufnehmen.

Bisher floss ein Prozent des gesamten Wiener Strombedarfs in die Kläranlage, und dass obwohl bereits bisher am Gelände Wasser-, Wind- und Solarkraft genutzt wurde. In Zukunft sinkt der Ausstoß von Treibhausgasemissionen um 40.000 Tonnen pro Jahr.