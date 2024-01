Forscher fanden endlich heraus, warum Urin gelb ist

"Urobilinogen zerfällt dann spontan zu einem Molekül namens Urobilin , das für die gelbe Farbe des Harns verantwortlich ist, die wir alle kennen", wird Studienautor Brantley Hall in einem Statement zitiert. Die Forschungsergebnisse sind im Fachmagazin "Nature Microbiology" erschienen .

Im Darm befindet sich der orangefarbene Farbstoff Bilirubin, der als Nebenprodukt beim Abbau des Hämoglobins - also der roten Blutkörperchen - zustande kommt. Die Darmmikroben enthalten wiederum das Enzym namens Bilirubin-Reduktase , das Bilirubin in ein farbloses Nebenprodukt namens Urobilinogen umwandelt.

© University of Maryland

So entsteht die gelbe Farbe des Urins

Hilfreich für die Medizin

Das Enzym Bilirubin-Reduktase kommt im Darm von nahezu allen gesunden Erwachsenen vor, erklärt das Forschungsteam. Sie haben herausgefunden, dass das Enzym häufig bei Personen fehlt, die an Darmerkrankungen leiden. Auch Neugeborene, die in der Regel in den ersten Lebensmonaten anfällig für Gelbsucht sind, ist das Enzym meist nicht vorhanden.

Diese Erkenntnisse könnten nun dabei helfen, entzündliche Darmerkrankungen und Gelbsucht besser zu verstehen, da bei diesen Krankheiten der Farbstoff Bilirubin nicht richtig ausgeschieden werden kann. Stattdessen wird er vom Darm wieder zurück ins Blut transportiert.