Mikrobiom - die Wunderwaffe im Darm

Bakterien verstehen

Denn: „Derzeit wird alles mehr oder weniger blind gemacht“, sagt er und verweist etwa auf die Fäkaltransplantation. Da wird das Mikrobiom quasi ausgetauscht – „was bei einigen wirkt. Bei anderen wird das Transplantat einfach abgestoßen. Darum müssen wir erst einmal verstehen, wessen Bakterien für wen geeignet sind.“

Also auf in den Keller der Uni. Hier, direkt unter Wagners Büro, steht ein mehr als zwei Millionen Euro teures Gerät (kurz NanoSIMS, Sekundärionen-Massenspektrometrie genannt), dass dem Forscher erlaubt, tief in den Mäusedarm einzudringen: „Wie die Kuh auf der Wiese weidet, so weiden dort die Bakterien auf dem durch die Darmschleimhaut ausgeschiedenen Schleim.“ Wagner hat viel für anschauliche Vergleiche übrig. „Wir markieren die Futterstoffe, die uns interessieren. Wenn das Bakterium die frisst, wird es schwerer als die anderen Bakterien, was wir mit Hilfe vom Massenspektrometrie feststellen und visualisieren können.“

Lebensnotwendig

Im Dickdarm ballen sich bis zu eine Billion Lebewesen in einem Milliliter Darminhalt. Das Leben im Gedärm ist essenziell für den gesamten Stoffwechsel. Etwa Tausend verschiedene Arten haben Forscher bisher im Dickdarm entdeckt. Jeder einzelne Mensch ist aber nur von vielen Hundert Arten besiedelt. Und das macht den großen Unterschied: „Nehmen Sie hundert Depressive und hundert Gesunde und schauen sie ins Darmmikrobiom – Sie werden einen Unterschied finden“, erklärt Wagner. Bei Autisten und Diabetes-Patienten sei es genauso. „Jetzt ist die Frage: Ist das die Ursache der Krankheit oder nur die Folge? Wir wissen es nicht.“

Was wir aber wissen ist: Die Mini-Helfer im Darm stellen Vitamin B12 her, hemmen Entzündungen, unterstützen die Wundheilung und wirken sogar auf weit entfernte Organe (siehe Grafik). „Was oft übersehen wird: Bakterien bauen Medikamente chemisch um“, erklärt Wagner. „Das kann man sich übrigens auch mit unseren Methoden anschauen. Es kann die Ursache dafür sein, dass gewisse Medikamente bei manchen Menschen nicht wirken – dann, wenn ein Patient diese Bakterien besitzt. In Zukunft wird man sicher ins Krankenhaus gehen und sein Darmmikrobiom untersuchen lassen, so wie man heute zuerst sein Blut untersuchen lässt, ehe man Medikamente verschrieben bekommt.“

Irgendwann, hofft Wagner, „weiß ich dann nicht nur, wie die Organismen heißen, sondern kann auch sagen, was die fressen, wovon sie leben und was sie nicht so gerne mögen. In einem nächsten Schritt kann man herausfinden, wie diese Lebewesen im Darm mit dem Menschen interagieren. Sind sie günstig für die Entwicklung des Immunsystems? Produzieren sie Stoffe, die auf unser Gehirn wirken? Sorgen sie dafür, dass wir Körpergewicht zulegen? Es gibt tausend Wege, wie Darmbakterien den menschlichen Körper beeinflussen können.“ Und umgekehrt: Wenn ich weiß, wie sie funktionieren, kann ich sie gezielter manipulieren.

Wagners Vision: Personalisierte Probiotika zum Heilen und Vorbeugen. „Ich bin mir sicher: Das ist eines der Zukunftsfelder. Österreich muss sich da positionieren.“