Start-up will bis 2030 Helium-3 auf dem Mond abbauen

Auf dem Mond wird ein Schatz vermutet - nämlich in Form von Helium-3. Das Helium-Isotop mit nur einem statt 2 Neutronen kommt auf der Erde sehr selten vor, weshalb es entsprechend teuer ist. 2 ehemalige Angestellte des Raumfahrtunternehmens Blue Origin wollen daher Bergbau auf dem Mond betreiben, um den wertvollen Stoff abzubauen.

Höhere Helium-3-Konzentration am Mond

Geringe Mengen von Helium-3 kommen natürlicherweise in der Erdkruste vor. Im Laufe der Jahrmillionen verflüchtigt sich das Gas allerdings in die Atmosphäre und dann in den Weltraum. Dort ist es in höherer Konzentration vorhanden. Sonnenwinde schleudern die Helium-3-Isotope etwa andauernd in Richtung Erde, sie werden allerdings vom Erdmagnetfeld daran gehindert, unseren Planeten zu erreichen.