Forscher vermuten, dass der Erdkern ein Leck hat

Lava auf einer kanadischen Insel enthält eine so hohe Konzentration an Helium-3, dass eine Herkunft im Erdkern vermutet wird.

Helium ist ein sehr leichtes und wenig reaktionsfreudiges Gas. Auf der Erde kommt es nicht oft vor, weil es im Laufe der Erdgeschichte bereits in großer Menge in den Weltraum entwichen ist. In Olivinmineralien, die durch Lava auf der kanadischen Baffininsel entstanden sind, haben Geolog*innen nun eine besonders hohe Konzentration von Helium-Isotopen entdeckt.

Stark erhöhte Konzentration

In dem Gestein ist rund 70 Mal soviel Helium-3 und Helium-4 enthalten wie in der Atmosphäre. Der Wert ist viel höher als bei Gesteinen, die Lava bei Vulkanausbrüchen üblicherweise bildet. Das Forscher*innenteam vermutet daher, dass das Gestein auf der Baffininsel durch sogenannte Mantelplumes entstanden ist. Dabei handelt es sich um Ströme heißen Materials, die aus den unteren Schichten des Erdmantels an die Oberfläche emporsteigen. Durch sie entstehen Vulkane auch in Gebieten weit abseits der Grenzen tektonischer Platten.