Silizium-Schnee 3.000 Kilometer unter der Erdoberfläche vermutet

Dazu wurden im Labor die Bedingungen des äußern Erdkerns, der aus flüssigem Metall besteht, nachgestellt. Dabei wurde die Theorie überprüft, ob Silizium und Wasserstoff, die sich im flüssigen Eisen des Erdkerns befinden, aufsteigen können, wenn sie in der richtigen Menge vorhanden sind. Tatsächlich beobachteten sie, wie sich siliziumreiche Kristallite formen, die an Schnee erinnern, und durch das dichtere, flüssige Eisen nach oben stiegen. In der Erde würde sich dieser Schnee dann an der Grenze zwischen dem Erdmantel und Erdkern ansammeln, was die gemessen Anomalien erklären würde.