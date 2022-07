Seismische Wellen zeigen: Es passiert etwas mit unserem Erdkern

Der Vergleich zweier Erdbeben in 20 Jahren Abstand brachte erstaunliche Erkenntnisse zum Vorschein.

Was im Kern unseres Planeten vorgeht, lässt sich durch die Untersuchung von seismischen Wellen, die bei Erdbeben entstehen, herausfinden. Durch die Analyse können Zusammensetzungen von Gestein oder Metallen in den tieferen Schichten der Erde analysiert werden.

Eine neue Studie hat nun herausgefunden, dass sich in den vergangenen 20 Jahren in unserem Erdkern etwas geändert hat. Dazu wurden die Daten zweier Erdbeben im Abstand von 20 Jahren verglichen. Die untersuchten Erdbeben ereigneten sich in der Nähe der Kermadecinseln im Südpazifik. Das erste der Beben fand im Mai 1997, das zweite im September 2018 statt.

Dabei wurden Unterschiede ausgemacht, die auf Veränderungen im äußeren Erdkern schließen lassen. Jener liegt in einer Tiefe zwischen 2900 und 5100 Kilometer unter der Erdoberfläche und besteht aus Nickel-Eisen-Schmelze.

Wellen kamen schneller durch

So wurden bei der Analyse der seismischen Wellen unterschiedliche Geschwindigkeiten festgestellt. Die Wellen des jüngsten Bebens bewegten sich beim Vergleich der Daten um eine Sekunde schneller durch die äußere Region des Erdkerns. Geowissenschaftlerin Ying Zhou von der Virginia Tech erklärt gegenüber Sciencealert: “Etwas hat sich auf dem Weg der seismischen Wellen geändert, sodass sie jetzt schneller vorankommen können”.

Die Daten deuten auf eine Veränderung des Materials im äußeren Kern hin. “Das ist neues Material, und es ist leichter”, so die Wissenschaftlerin. Nach oben gewanderte leichte Elemente würden die Dichte in der Region, in der sie sich befinden, verändern.