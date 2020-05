Warum der magnetische Nordpol nach Russland wandert

Zwischen Kern und Mantel

Wie Science Alert berichtet, haben Forscher der Universität von Leeds (UK) und der technischen Universität von Dänemark Daten analysiert, die 20 Jahre lang von Satelliten gesammelt wurden. In ihrer Studie zeigen sie, dass zwei große, keulenförmige, negativ geladene Magnetflussbereiche, die tief unter der Erdoberfläche im Widerstreit stehen, die Bewegung verursachen. Die Bereiche liegen genau unterhalb von Kanada und Sibirien in Russland, an der Grenze zwischen dem festen Erdkern und dem flüssigen Erdmantel.