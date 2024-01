Der Mond schrumpft und das könnte Landungen gefährden

Starke Mondbeben sorgen für Verwerfungen

Laut der Forscher*innen müssen einige Landeplätze jetzt gestrichen werden. „Unsere Modellierung deutet darauf hin, dass flache Mondbeben starke Bodenerschütterungen in der Südpolregion hervorrufen können“, erklärt der Hauptautor der Studie, Thomas R. Watters, vom Center for Earth and Planetary Studies des National Air and Space Museums.

Die Mondbeben entstehen durch das Schrumpfen des Mondes. Die Kruste bricht dann auf und Material wird nach oben geschoben. Durch diese Beben bilden sich dann neue Verwerfungen oder bestehende Verwerfungen werden verstärkt. Das müsse bei der Wahl eines Landeplatzes beachtet werden, heißt es in einem Statement.