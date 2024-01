So viel kostet es, auf dem Mond begraben zu werden

24.01.2024

Mit privaten Mondmissionen wie Peregrine wird ein ungewöhnliches Begräbnis möglich. Das ruft auch Kritiker*innen auf den Plan.

An Bord der privaten Mondmission Peregrine befand sich neben technischen Instrumenten auch die Asche Verstorbener. Gleich 2 kommerzielle Anbieter solcher Begräbnisse hatten kleine Kapseln ins All geschickt, die einen Teil der Überreste enthielten. Das Raumschiff schaffte es zwar nicht zum Mond, in Zukunft soll sich das aber ändern. ➤ Mehr lesen: Mond-Lander Peregrine fliegt zum Sterben zur Erde zurück Das lassen sich die Unternehmen einiges kosten. Celestis verlangt etwa 13.000 Dollar (11.940 Euro) für die letzte Reise zum Mond. Sie schickten mit Peregrine-1 unter anderem die Asche der Autoren Gene Roddenberry (Star Trek) und Arthur C. Clarke (2001 - Odysee im Weltraum) ins All. Eine zweite Firma, Elysium Space, bietet das Service für 11.950 Dollar (10.974 Euro) an.

Günstiger werden sogenannte MoonBoxes angeboten. 151 der kleinen Kapseln (2,54 x 5,08 cm) fanden in Kooperation mit DHL auf dem Peregrine-Lander Platz. Hier wurden zunächst nur Fotos mitgeschickt, die an DHL übermittelt wurden. Die möglichen Inhalte dieser Kapseln gehen aber über Fotos hinaus. Online kann man aktuell etwa Haarlocken, Andenken oder "Sand vom Lieblingsstrand" auswählen. Je nach Größe startet der Preis hier bei 460 Dollar (422 Euro). Kritik an Mond-Begräbnissen Auch wenn das für Angehörige nach einer besonderen letzten Würdigung einer verstorbenen Person klingt, gibt es ethische Bedenken. So könnten DNA-Spuren auf einen Himmelskörper gelangen und diesen kontaminieren. Unter anderem um das zu verhindern, müssen etwa Mars- oder Mondrover vor ihrem Start in sogenannten Reinräumen frei von biologischem Material gehalten werden. Celestis spricht diese Bedenken auf ihrer Webseite selbst an, betonen dabei auch, dass es bisher keine rechtliche Regelung dafür gebe. Laut der Firma werde die DNA niemals aus den Kapseln ins All entlassen.