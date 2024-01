Mond-Lander Peregrine fliegt zum Sterben zur Erde zurück

Das Unternehmen Astrobotic wollte mit Peregrine die erste kommerzielle Mondlandung vollführen. Der Plan ist jedoch gescheitert. Die Kapsel sollte eigentlich Ende Februar auf dem Erdtrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landen.

Allerdings gab es nach dem Start eine Störung. Fotos deuten darauf hin, dass etwas auf die Oberfläche getroffen ist, oder der Lander durch die enormen Kräfte deformiert wurde. Außerdem kam es zu einem Treibstoffleck.

Jetzt hat das Unternehmen aus Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania via X bekannt gegeben, was mit dem Lander passieren wird. Demnach ist Peregrine auf dem Weg zurück zur Erde, wo er beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen soll. Astrobotic habe sich dafür entschieden, um den Lander möglichst kontrolliert auf diesem Weg zu "entsorgen". "Indem wir die Mission von Peregrine verantwortungsvoll beenden, tragen wir unseren Teil dazu bei, die Zukunft des Weltraums für alle zu bewahren", heißt es in einer Stellungnahme.