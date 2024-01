Erstes Foto von Peregrine zeigt beschädigten Mondlander

Astrobotic hat mittlerweile ein Bild auf X (Twitter) veröffentlicht, das eine Beschädigung des Landers zeigt. Es sieht so aus, als hätte irgendetwas mit der Oberfläche des Gefährts touchiert oder er wurde durch die enormen Kräfte deformiert.

Eine US-Raumfahrtmission mit dem Ziel einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond scheint gescheitert zu sein. Kurz nach dem Start am Montag habe es eine Störung gegeben, teilte das Unternehmen Astrobotic aus Pittsburgh mit.

In dem folgenden Video ist zu sehen, wie die Flugbahn des Peregrine-Landers hätte aussehen sollen.

Ersten Untersuchungen zufolge liege das wahrscheinlich an einer Störung des Antriebssystems , hieß es kurz darauf. Wenn sich das bestätigen sollte, sei auch die geplante sanfte Landung auf dem Mond gefährdet.

Auch die NASA ist an Bord

"Das Team versucht, den Verlust zu stabilisieren, aber angesichts der Situation haben wir die Priorität daraufgesetzt, die wissenschaftlichen Daten zu maximieren, die wir sammeln können. Wir analysieren derzeit, welche alternativen Missionsprofile derzeit möglich wären", heißt es.

Der unbemannte Lander "Peregrine" war am Montagmorgen an Bord einer Rakete vom Typ "Vulcan Centaur" des Herstellers ULA vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Die Kapsel sollte eigentlich Ende Februar auf dem Erdtrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landen und die erste - unbemannte - US-Mondlandung seit den Apollo-Missionen vor über 50 Jahren perfekt machen.

Die US-Weltraumbehörde NASA will mit mehreren Geräten an dem Lander ihre eigenen Expeditionen zum Mond vorbereiten. Die NASA möchte bei der Mission unter anderem die Mondexosphäre untersuchen. Zudem sollen thermische Eigenschaften und der Wasserstoffgehalt des Materials auf der Mondoberfläche (Regolith) erkundet werden.