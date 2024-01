Erster privater Mond-Lander hat DNA Verstorbener an Bord

07.01.2024

Gemeinsam mit der NASA versucht Astrobotic als erstes Privatunternehmen auf dem Mond zu landen und erntet dabei auch Kritik.

Am Montag, 8.01.2024, wird der erste Mond-Lander eines Privatunternehmens zum Erdtrabanten starten und eine Landung versuchen. An Bord der Peregrine-1 von Astrobotic sind mehr als 20 verschiedene wissenschaftliche Instrumente, aber auch Teiler der Asche und DNA von über 200 Menschen. Gleich 2 der 17 beteiligten Firmen bieten an, menschliche Überreste und DNA ins All zu schicken: Celestis und Elysium Space. Celestis nennt den Flug "Tranquility Memorial Flight". Es wird unter anderem die DNA der Autoren Gene Roddenberry (Star Trek) und Arthur C. Clarke (2001 - Odysee im Weltraum) zum Mond gebracht. Laut Gizmodo soll zudem die Asche von Star-Trek-Erfinder Gene Roddenberry und Buchen kann man das für knapp 13.000 Dollar.

Ähnliches bietet Elysium Space an. Dort können Kund*innen einen kleinen Teil der Asche von Verstorbenen in einem Modul platzieren. Dieses Modul wird dann ins All geschickt. Hier wird das Service für 11.950 Dollar angeboten. Kritik an der Verteilung von DNA im All Auch wenn das für Angehörige nach einer besonderen letzten Würdigung einer verstorbenen Person klingt, gibt es ethische Bedenken. So könnten DNA-Spuren auf einen Himmelskörper gelangen und diesen kontaminieren. Unter anderem um das zu verhindern müssen etwa Mars- oder Mondrover vor ihrem Start in sogenannten Reinräumen frei von biologischem Material gehalten werden. Celestis spricht diese auf ihrer Webseite selbst an, betonen dabei auch, dass es bisher keine rechtliche Regelung dafür gebe. Laut der Firma werden ihre DNA-Kapseln niemals ins All entlassen. ➤ Mehr lesen: Rakete mit Asche von NASA-Astronauten nach Start explodiert