Rakete mit Asche von NASA-Astronauten nach Start explodiert

Eine kleine suborbitale SpaceLoft-XL-Rakete des US-Unternehmens UP Aerospace ging 3 Sekunden nach ihrem Start am Montag in Flammen auf. Die Explosion erfolgte über der Wüste von New Mexico. Sie beförderte 13 Wissenschafts- und Technologieexperimente von Schüler*innen im Rahmen der TechRise Student Challenge der NASA.

SpaceLoft führte auch die Aurora-Flight-Mission für das auf Weltraum-Gedenkdienste spezialisierte Unternehmen Celestis durch. Dabei werden eingeäscherte menschliche Überreste ins All befördert.