Chinesische Rakete über USA auseinandergebrochen

Ein Teil einer chinesischen Trägerrakete ist über den USA in die Erdatmosphäre eingetreten und in der Luft in mehrere Teile zerbrochen. Das US-Militär hat den Vorgang beobachtet, Trümmerteile wurden bis jetzt aber noch nicht gefunden. Der Flugpfad der Objekte sollte ein Trümmerfeld im US-Bundesstaat Texas generieren, das glücklicherweise nicht auf dicht besiedeltem Gebiet liegt.

Drei Spionagesatelliten an Bord

Das US Space Command bestätigt laut USNI News, dass ein Teil einer Chang Zheng 2D Trägerrakete - Teil der Langer Marsch 2 Familie - am 7. März um ca. 20:30 Uhr im Süden der USA einen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre hingelegt hat. Die spezifische Rakete, dessen zweite Stufe unkontrolliert abgestürzt ist, trägt die Bezeichnung Y-64. Sie ist am 23. Juni 2022 im zentralen China gestartet worden und hat drei Spionagesatelliten in den Erdorbit gebracht.

Raketenstufe hatte Segel dabei

Üblicherweise verbleibt die zweite Raketenstufe einer CZ-2D nach Ablieferung seiner Fracht im Erdorbit und kann potenziell jahrelang um die Erde kreisen. Der Absturz erfolgt unkontrolliert, die Flugbahn kann dabei nicht beeinflusst werden. Die Praxis, derartige Raketen zu verwenden, wird von den USA seit Langem scharf kritisiert. Beim aktuellen Modell Y-64 wurde angeblich immerhin eine Art Segel integriert, welches im All entfaltet wird, um den geringen Luftwiderstand im niedrigen Erdorbit zu nutzen und einen Absturz zu beschleunigen.

Dass die Raketenstufe nun genau über den USA abstürzt, ist Pech. Erst vor Kurzem sorgte ein chinesischer Spionageballon über den USA für diplomatische Spannungen. Er wurde nach tagelangem Warten vom US-Militär abgeschossen. Der Absturz des Raketenteils trägt nicht zur Entspannung bei.