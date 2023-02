Ganz einfach war die Mission allerdings nicht. Der Ballon sollte über dem Meer abgeschossen werden, um eventuelle Schäden am Boden zu vermeiden. Außerdem sollte der Ballon nicht weiter als 22 Kilometer von der Küste entfernt ins Wasser stürzen. So weit reicht nämlich das Hoheitsgebiet der USA.

Mehrere Flugzeuge beteiligt

In der Aufnahme kommunizieren FRANK01 (die F-22, die die Rakete abfeuerte) mit seinem Flügelmann FRANK02, der Bodenstation HUNTRESS und dem Seefernaufklärungsflugzeug TIGER09 der US Navy. Zudem nehmen die beiden F-15-Kampfflugzeuge EAGLE01 und EAGLE02 an der Mission teil. Sie nahmen den Abschuss auf und markierten die Bereiche mit den Trümmern für die Bergung. Der Ballon wird in der Aufnahme als TOI bezeichnet, also "target of interest".