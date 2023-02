Verwechslung: US-Forschungsballon wurde zu meistgetracktem Fluggerät

Das Interesse an dem Ballon HBAL617 war auf der Flugtrackingplattform Flightradar24 zuletzt explosionsartig angestiegen.

Seit er am 31. Jänner von New Mexico aus startete, schwebte der Ballon mit der Bezeichnung HBAL617 und der Registrierungsnummer N257TH in knapp 19 Kilometern Höhe über dem Süden der Vereingten Staaten. Wie viele andere baugleiche Fluggeräte führt er Messungen durch.

Weil er mit dem vermeintlichen chinesischen Spionagesatelliten verwechselt wurde, der ebenfalls Ende Jänner in den US-Luftraum vordrang, brachte er es zum meistgetrackten Fluggerät auf der Plattform Flightradar24.

Mindestens 4.000 Nutzer*innen verfolgten am Freitag und Samstag jede Bewegung des Forschungsballons, heißt es bei Business Insider. Die Trackingplattform sah sich deshalb sogar dazu veranlasst, Nutzer*innen darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Ballon nicht um einen chinesischen Ballon handle.