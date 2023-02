Letzte Boeing 747 zeichnet spezielles Symbol in den Himmel

Nach mehr als 50 Jahren hat Boeing die Produktion des Jumbo-Jets eingestellt. Die allerletzte neugebaute Boeing 747 wurde am Dienstag an die Fluggesellschaft Atlas Air übergeben.

747-Symbol in den Himmel gezeichnet

Auf seinem Jungfernflug zeichnete der allerletzte Jumbo-Jet ein 747-Symbol samt einer Krone in den Himmel, das an den Spitznamen der Maschinen erinnern soll - Queen of the Skies.

Zu sehen ist das Symbol auf Flight-Tracking-Portalen. Der spezielle Flugpfad wurde von zahlreichen Luftfahrtfans live verfolgt und ist in dem folgenden Video zu sehen.