Letzte Reise der Queen ist der meistgetrackte Flug aller Zeiten

Der Flug mit dem Sarg der Queen an Bord zwang die Flugtracking-Seite Flightradar24 in die Knie. 5 Millionen verfolgten die Reise.

Am Dienstagabend hob der Flieger im schottischen Edinburgh ab, um später am Flughafen RAF Northholt - einem Stützpunkt der Royal Air Force - in der Nähe von London zu landen. Die Queen verbrachte ihre letzten Tage im Schloss Balmoral in Schottland und musste für ihre Bestattung daher nach London überführt werden.

Der Flug einer Boeing C17-A Globemaster III ist laut Flightradar24 der am meisten getrackte Flug der Welt. Grund dafür ist eine besondere Passagierin: die am vergangenen Donnerstag verstorbene Queen Elizabeth II .

Der rund 70-minütige Flug zwang sogar die Server von Flightradar24 in die Knie. Die Reise sorgte für erstaunliche 76,2 Millionen Anfragen auf der Website, wobei "jede Aktion eines Benutzers, wie das Klicken auf das Flugsymbol, das Klicken auf die Flugzeuginformationen im linken Seitenfeld oder das Anpassen von Einstellungen" gezählt wurden.

Livestream auf YouTube

"Da die Stabilität der Website litt, haben wir zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Flightradar24 für so viele Benutzer wie möglich zugänglich bleibt", gab das Unternehmen an. Der Flug konnte etwa via Livestream auf YouTube verfolgt werden. Trotz der technischen Probleme sei der letzte Flug von Königin Elizabeth II. bei weitem der am meisten verfolgte Flug aller Zeiten auf Flightradar24 und wird wahrscheinlich noch lange an der Spitze bleiben.

Der bisherige Tracking-Rekord von Flightradar24 wurde erst kürzlich von dem Flugzeug aufgestellt, das die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Taiwan brachte. Rund 2,2 Millionen Menschen besuchten Flightradar24, um das Flugzeug zu verfolgen.