SPAR19 ist der am meisten verfolgte Flug aller Zeiten

Kurz nach der Landung in Taipeh konnten die Nutzer*innen wieder wie gewohnt auf den Dienst zugreifen.

Die rege Nutzung hatte die Infrastruktur des Online-Dienstes stark belastet – die Seite musste teilweise eingeschränkt werden. „Leider war es aufgrund des hohen Nutzer*innenaufkommens notwendig, unsere Warteraum-Funktionalität einzusetzen, die den Zugang zu Flightradar24 für Nicht-Abonnent*innen begrenzt“, so der Dienst.

Kein anderer Flug wurde von so vielen Luftfahrfans auf dem Flugüberwachungsdienst Flightradar24 mitverfolgt, wie SPAR19 . Dabei handelt es sich um den Flug der US-Politikerin Nancy Pelosi nach Taiwan, der in Kuala Lumpur um 15:42 Uhr (Ortszeit) gestartet war.

Online-Dienst brach alle internen Rekorde

Zum Zeitpunkt der Landung in Taipeh wurde SPAR19 laut Flightradar24 von mehr als 708.000 Menschen auf der ganzen Welt verfolgt. Damit war er der meistverfolgte Live-Flug in der Geschichte des Online-Dienstes.

In Summe hatten fast 3 Millionen Menschen den gesamten, rund siebenstündigen Flug zumindest teilweise mitverfolgt. Der Online-Dienst aus Stockholm brach damit alle internen Rekorde, wie er in einem Blogbeitrag mitteilt.

China droht mit Militärmanövern

Nancy Pelosi gilt als die ranghöchste US-Politikerin, welche Taiwan in den vergangenen Jahrzehnten besucht hat. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass sich die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses an Bord der Maschine befinde, um nach Taiwan zu reisen. Ein Video von Reuters in Taipeh hatte ihren Besuch kurz darauf bestätigt.