Abgeschossener chinesischer Ballon: Sensoren und Antennen geborgen

Mehrer Flugobjekte in kurzer Zeit

Am Freitag wurde ein 2. Objekt in der Nähe von Deadhorse, Alaska, abgeschossen. Ein 3. Objekt wurde am Samstag über dem kanadischen Yukon zerstört. Am Sonntag schoss ein US-Jet das bisher 4. Flugobjekt über der Grenze zwischen den USA und Kanada über dem Huron-See ab.

Der Streit über die Flugobjekte hat die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Großmächten weiter eingetrübt.