US-Kampfjets schießen unbekanntes Objekt über Alaska ab

US-Kampfjets haben über Alaska ein unbekanntes Objekt abgeschossen, teilt das Weiße Haus mit. Laut dem Sprecher John Kirby habe es „die Größe eines Kleinwagens“ und befand sich über einem dünn besiedelten Gebiet.

Um Trümmer aus dem gefrorenen Beaufortsee zu bergen, wurden Hubschrauber und Transportflugzeuge eingesetzt. „Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, die Trümmer zu bergen, da sie nicht nur auf unser Territorium gefallen sind, sondern auch auf das, was wir für gefrorenes Wasser halten. Es wird also eine Bergungsaktion durchgeführt werden“, sagt Kirby.

In 12 Kilometern Höhe

Das Objekt sei in 40.000 Fuß Höhe (rund 12 Kilometer) unterwegs und stellte laut dem Weißen Haus eine Bedrohung für Zivilflugzeuge dar. Kirby zufolge hatte sich ein Kampfjet dem Objekt genähert und festgestellt, dass es unbemannt sei.

Auf Anordnung von US-Präsident Joe Biden wurde es schließlich mit einer AIM-9X Sidewinder-Rakete von einem F-22-Raptor abgeschossen, wie airlive.net berichtet. Ob das Objekt zur Überwachung eingesetzt wurde, ist noch unklar.