Private Mission Peregrine 1 ist auf dem Weg zum Mond

Am Montagmorgen hat eine Vulcan Centaur Trägerrakete die Mondlandefähre erfolgreich ins All gebracht.

Eine US-Mission mit dem Ziel einer ersten erfolgreichen kommerziellen Landung auf dem Mond ist zum Erdtrabanten gestartet. Am Montag in der Früh hob die Rakete vom Typ "Vulcan Centaur" des Herstellers ULA mit dem Lander "Peregrine" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Die Kapsel des US-Unternehmens Astrobotic aus Pittsburgh soll Ende Februar auf dem Erdtrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis (Bucht der Klebrigkeit) landen. Der Start wurde per Livestream übertragen (Lift-Off ab Minute 49:56).