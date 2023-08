Indiens Sonde erfolgreich auf dem Mond gelandet

Am Sonntag sollte auch die russische Raumsonde Luna-25 am Mond aufsetzen. Die Sonde ist allerdings auf dem Mond zerschellt .

Warum das mit dem Landen so schwierig ist

Wir wissen: So eine Landung am Mond ist schwierig. Die am Mond vorherrschende Atmosphäre macht es schwierig, rechtzeitig zu bremsen. Der Sonde könnte vorher der Treibstoff ausgehen. Die Sensoren können verstauben und man sieht in Folge nicht gut genug, um landen: Viele unvorhergesehene Ereignisse können bei so einer Landung passieren.

