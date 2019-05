NASA sammelt Erinnerungen an Mondlandung

Am 20. Juli 1969 betrat erstmals ein Mensch die Mondoberfläche. Um das 50. Jubiläum der Mondlandung gebührend zu feiern, sammelt die US-Raumfahrtbehörde NASA derzeit Erinnerungen an dieses historische Ereignis. Personen, die eine mit der Mondlandung in Verbindung stehende Geschichte zu erzählen haben, sollen diese bis zum 14. Juli an apollostories@mail.nasa.gov senden, um Teil der Jubiläums-Beiträge zu werden.