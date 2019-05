Jeff Bezos stellt Mondlandefähre Blue Moon vor

Mit neuem Triebwerk zum Mond

Blue Origin arbeite auch an einer Version der Mondlandefähre, die eine 6,5 Tonnen schwere Aufstiegsstufe beinhaltet. Damit könnten Astronauten am Mond landen und anschließend wieder abheben - etwa zum so genannten Lunar Orbital Platform Gateway, einer geplanten internationalen Raumstation über dem Mond.

Maßgeblich für Missionen zum Mond soll ein neues Triebwerk sein, dass Blue Origin ebenfalls präsentiert hat. Das BE-7-Triebwerk soll im Sommer 2019 erstmals getestet werden.