Mit diesem Raumschiff sollen Astronauten 2024 am Mond landen

Der US-Rüstungskonzern Lockheed-Martin hat erste Konzeptbilder für eine Mondlandefähre vorgelegt, die Astronauten in wenigen Jahren wieder zum Mond befördern soll. Das Konstrukt sieht wie eine fortschrittlichere Version der Mondlandegeräte der Apollo-Missionen in den 70er-Jahren aus - und funktioniert auch genau so. Die Lockheed-Mondfähre besteht aus einem Abstiegsteil, mit dem Astronauten auf der Mondoberfläche landen sollen, und einem Aufstiegsteil, der mitsamt den Astronauten wieder abheben soll - während der Abstiegsteil zurückgelassen wird.

Wie SpaceFlight Insider berichtet, wird das Mond-Raumschiff vom "Lunar Gateway" ablegen, einer Raumstation im Mond-Orbit, die als Zwischenstation für Mondflüge dienen soll.