Was zum Absturz der Raumsonde Hakuto-R am Mond führte

Die Hakuto-R Mission 1 (M1) hätte die erste Landung eines japanischen Raumfahrzeugs auf dem Mond werden sollen. Am 25. April (26. April kurz nach Mitternacht in Japan) kam es jedoch zu einem Absturz, bei dem die Raumsonde und ihre Fracht - u.a. ein kleiner Rover - komplett zerstört wurde. ispace, das Privatunternehmen hinter Hakuto-R, hat nun einen Untersuchungsbericht zu dem Vorfall präsentiert.

5 Kilometer hoch statt knapp über dem Boden

Als "Landeanomalie" wird die Ursache für den Absturz zusammenfassend bezeichnet. Das Ganze soll sich so abgespielt haben: Hakuto-R absolvierte den Landeanflug auf den Mond wie geplant. Auf 5 Kilometer Höhe über der Oberfläche bremste die Sonde stark ab und näherte sich der Oberfläche mit weniger als einem Meter pro Sekunde vertikal an. Offenbar dachten die Bordsysteme, dass die Raumsonde unmittelbar über der Oberfläche schwebte, während sie sich tatsächlich noch in großer Höhe befand.