Livestream: Heute findet die erste private Mondlandung statt

Wenn die Mission wie geplant verläuft, wird der Lander am 25. April gegen 18.40 Uhr (MESZ) sanft in einem Gebiet namens Atlas-Krater aufsetzen. Um weniger Treibstoff mit sich zu führen, hatte die Landefähre eine längere, energieeffiziente Route zum Mond genommen, bei der die Schwerkraft von Erde und Sonne zum Antrieb genutzt wurde. Im vergangenen Monat erreichte die Sonde die Umlaufbahn des Mondes.

Der kommerzielle japanische Mondlander "Hakuto-R" steht kurz vor dem Ziel. Er wird voraussichtlich am frühen Dienstagabend auf dem Erdtrabanten landen, wie das japanische Raumfahrtunternehmen ispace bekannt gab. Bei Erfolg wäre es die weltweit erste private Mondlandung.

"Hakuto-R" wurde im Dezember mit einer Falcon-9-Rakete der US-Raumfahrtfirma SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ins Weltall gebracht. Seit etwa einem Monat umkreist der Lander den Mond in einer Höhe von etwa 100 Kilometern .

Die Landung erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst wird das Raumfahrzeug sein Hauptantriebssystem zünden, um es aus der Umlaufbahn abzubremsen. Dann wird der Lander seine Lage anpassen und weiter abbremsen, um möglichst weich auf der Mondoberfläche zu landen. Der komplette Landevorgang soll in etwa eine Stunde dauern.

"Hakuto-R" wurde in Ottobrunn bei München getestet. Der 2,3 Meter hohe und bei ausgefahrenen Landebeinen 2,6 Meter breite Lander führt internationale Fracht an Bord. Darunter befinden sich etwa ein kleiner Rover der Vereinigten Arabischen Emirate und ein noch kleinerer Zweiradroboter, der von der staatlichen japanischen Raumfahrtagentur Jaxa und dem japanischen Spielzeughersteller Tomy entwickelt wurde.

ispace plant für 2024 einen weiteren Mondlander mit einem eigenen Rover und 2025 einen großen Lander zu starten. Ein Ziel der Firma ist das Geschäft mit dem Transport von Gütern zur Oberfläche des Mondes.

Mondstadt als Vision

ispace-Gründer Takeshi Hakamada will so bis 2040 eine kleine Stadt auf dem Mond namens "Moon Valley" errichten. Die 1.000 Bewohner*innen sollen dort leben und arbeiten können, wie ein Video auf der Webseite der Firma zeigt. Jedes Jahr, so die Vision des Japaners, werde die Mondstadt rund 10.000 Besucher*innen anlocken.