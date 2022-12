Was 2023 alles zum Mond fliegen wird

Kurz bevor Orion zurückkehrte, trat eine andere Maschine von der Erde ihre Reise in die Gegenrichtung an . Die Landefähre Hakuto-R des japanischen Unternehmens ispace nimmt einen besonders spritsparenden Kurs zum Mond und soll darauf im April aufsetzen. Ein anderer Lander, Nova-C vom US-Unternehmen Intuitive Machines , soll zwar erst im Februar starten , könnte seinen japanischen Kollegen aber am Weg sogar überholen. Das war es aber für 2023 noch längst nicht. Auf dem Mond wird in nächster Zeit einiges los sein.

Eine Vielzahl weiterer Staaten ist mit eigenen Instrumenten, Experimenten und Rovern mit an Bord. Per "Rideshare" werden auch mehrere Geräte mit unterschiedlichen Einsatzorten auf einer Trägerrakete transportiert. Gemeinsam mit Hakuto-R startete etwa der NASA-Satellit Lunar Flashlight , der aus dem Mondorbit Wasservorkommen aufspüren soll.

Große und kleine Rover

An Bord von Hakuto-R befindet sich Rashid, der erste Mond-Rover aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er soll abgesetzt werden und u.a. untersuchen, warum der Mondstaub so hartnäckig an Oberflächen haftet. An Bord des Peregrine-Landers wird das britisch-ukrainische Unternehmen Spacebit einen vierbeinigen, spinnenartigen Roboter namens Asagumo unterbringen. Er soll in ehemalige Lavaschächte am Mond vordringen.

Peregrine wird laut Plan auch fünf weitere Rover mitnehmen. Sie sind Teil des mexikanischen Projekts Colmena und nur so groß wie eine Handfläche. Mit den Winzlingen soll getestet werden, wie sich Roboterschwärme am Mond koordinieren können.