Raumkapsel Orion ist erfolgreich zur Erde zurückgekehrt

Skip Entry gelungen

Während des Wiedereintritts durchlief die Kapsel zwei "Communication Blackout"-Phasen, in denen die Computersteuerung des Raumschiffes problemlos allein die Kontrolle übernahm. Gelungen ist auch der "Skip Entry". Die Raumkapsel legte dabei einen Hüpfer auf der Erdatmosphäre hin, bevor sie tiefer eindrang. Solch ein Manöver wurde erstmals ausprobiert und sollte sowohl den Hitzeschild des Raumschiffes schonen, als auch eine präzisere Eingrenzung des Landegebietes ermöglichen.

Nach dem Abbremsen des Fluges durch die Reibung mit der Erdatmosphäre wurden von Orion eine Reihe von Fallschirmen ausgelöst. Am Ende schwebte die Kapsel an drei großen Hauptfallschirmen zur Wasseroberfläche. Sofort geborgen werden konnte Orion nicht. Nach einer Landung muss üblicherweise erst giftiges Ammoniak abgelassen werden, um dem Bergungsteam einen gefahrlosen Zugang zu ermöglichen. Mithilfe von NASA-Spezialisten, Tauchern und Booten wird Orion anschließend an Bord der USS Portland und darin in den Hafen von San Diego gebracht werden.