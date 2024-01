Das passiert 2024 in der Raumfahrt

Die Rückkehr zum Mond steht an und Europa will endlich die neue Rakete Ariane 6 starten.

Nach dem erfolgreichen Start der ersten, unbemannten Artemis-Mission in Herbst 2022, wird die NASA im November 2024 erstmals Menschen zum Mond schicken. Die 4-köpfige Crew aus Astronaut*innen der NASA und CSA (Kanada) wird mit einer SLS-Rakete starten. Danach fliegen sie im Orion-Raumschiff innerhalb von 8 Tagen zum Mond, umkreisen ihn und kehren dann wieder zurück.

Das Raumfahrtjahr 2024 wird vor allem von mit Spannung erwarteten Raketenstarts gepägt: Der 2. Flug der riesigen SLS -Rakete der NASA steht an, der Jungfernflug von Ariane 6 sowie Erstflüge vielversprechender Start-ups werden erwartet.

Sollte der Flug wie aktuell geplant zwischen 15. Juni und 31. Juli vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou , Französisch-Guyana, stattfinden, wäre das eine enorme Erleichterung für die europäische Raumfahrt.

Der aktuelle Plan, die neue europäische Schwerlastrakete Ariane 6 erstmals abheben zu lassen, ist mit Vorsicht zu genießen. Immer wieder wurde der Jungfernflug verschoben. Zwar musste ein Härtetest am 7. Dezember abgebrochen werden, allerdings sollen die letzten Tests nach Plan verlaufen sein.

Die letzte Ariane 5 startete im April, seither steht Europa ohne Rakete da. Auch die neue Vega-C macht Probleme und wird frühestens Ende November 2024 wieder abheben. Die letzte Vega, die Vorgängerin der Vega-C, soll im September den Satelliten Sentinel-2C ins All bringen.

Premieren für Start-ups

The Exploration Company, ein Raketen-Start-up aus Frankreich und Deutschland, will seine Raumkapsel Nyx erstmals in den Weltraum schicken und den Wiedereintritt testen. Das modulare Raumschiff soll wiederverwertbar sein und künftig auch im Orbit betankt werden können.

Die Rocket Factory Augsburg (RFA) will 2024 nicht nur ihren Jungfernflug durchführen, sondern Ende des Jahres bereits ein zweites Mal starten. Der erste Start könnte eine doppelte Premiere werden. Er soll am schottischen Weltraumbahnhof SaxaVord stattfinden und könnte diesen einweihen.