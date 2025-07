Faraday Futures neues E-Auto ist ein chinesischer Van mit Gesicht

Seit Faraday Future 2014 gegründet wurde, konnte das Unternehmen des chinesischstämmigen Geschäftsmannes Jia Yueting trotz anfänglichem Hype keine nennenswerten Erfolge erzielen. Bisher wurden nämlich nur 16 Fahrzeuge verkauft. Mit einem lächelnden Minivan startet Faraday Future nun einen neuen Anlauf, die Aufmerksamkeit der Tech-Welt zu gewinnen. Gelungen ist das, aber etwas anders als wahrscheinlich erhofft.

Der strauchelnde E-Autobauer soll bereits seit geraumer Zeit an dem Fahrzeug FX Super One arbeiten, das kürzlich bei einem Event im Hauptquartier des Unternehmens in Los Angeles vorgestellt wurde. Das prägnanteste Merkmal ist „The F.A.C.E.“ – ein interaktives LED-Vorderdisplay. Die Buchstaben stehen für das technologische Versprechen: „Front AI Communication Ecosystem“.