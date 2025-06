Strauchelndes Faraday Future will jetzt mit Mariah Carey E-Autos verkaufen

Das FF im Logo von Faraday Future könnte genauso gut für Financial Failure stehen. Denn die Geschichte des E-Autoherstellers ist mehr von finanziellen Schwierigkeiten geprägt, als von populären Elektrofahrzeugen. Doch das Start-up gibt nicht auf und versucht es nun mit einem Gastauftritt in einem Musikvideo.

Im neuen Song von Mariah Carey fährt die bekannte Sängerin in einem Auto von Faraday Future, das in dem Clip mehrfach in Szene gesetzt wird. Mariah Carey zählt bald auch zu den wenigen Personen, die tatsächlich einen Faraday Future besitzen, behauptet das Unternehmen. Sie soll in Kürze einen FF 91 2.0 geliefert bekommen.

Gekauft hat sie das E-Auto wohl nicht. Es dürfte Teil der Promotion-Musikvideo-Aktion sein. Ebenfalls im Video zu sehen: Der Influencer MrBeast und FFZERO1, ein Konzeptfahrzeug von Faraday Future.