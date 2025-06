Tesla ignoriert Schulbus und überfährt Kinder-Dummy

In den kommenden Tagen sollen die ersten Tesla-Robotaxis ihren Dienst aufnehmen. Dann sollen mehrere Tesla Model Y selbstfahrend über die Straßen von Austin in Texas gondeln. Geleitet werden sie in erster Linie von der "Full Self-Driving"-Software (FSD) von Tesla.

Dass dieses Programm mehrere Schwachpunkte hat, wurde bereits mehrfach aufgezeigt. Im Vorfeld des Robotaxi-Starts rückt nun das Dawn Project erneut aus und demonstriert, wie gefährlich die selbstfahrenden Tesla sein können.

➤ Mehr lesen: Teslas Robotaxi zum ersten Mal in freier Wildbahn gesichtet