Tesla überfährt Kinder-Dummy bei Sicherheitstest

Tesla plant ab Juni Robotaxis in Austin einzusetzen. Das sorgt für Kritik, da es bereits mehrere Unfälle mit der selbstfahrenden Technologie gegeben hat.

Tesla will in Austin ab Juni Robotaxis auf die Straßen bringen. Dabei handelt es sich um das Tesla Model Y, das mit einer “Full Self-Driving”-Software (FSD) ausgestattet sein soll.

Wie fit die Software für die Straßen ist, zeigt ein Test, der von der Sicherheitsorganisation “Dawn-Project” durchgeführt wurde. Dabei schnitt das Tesla Model Y aber nicht gut ab. Denn das E-Auto überfuhr einen Dummy, der ein Kind darstellen sollte.

Tesla ignorierte Warnzeichen

Eigentlich hätte der Tesla in diesem Moment anhalten sollen. Doch wie im Video des Tests ersichtlich ist, fährt das Auto an einem Schulbus vorbei, der mit ausgeklapptem Stoppschild und Warnleuchte am Rand der Straße steht.

Um die Software zu testen, wurde eine Puppe auf die Straße gezogen, die ein Kind darstellen soll. Laut des Dawn-Projects erkannte die FSD-Software (Testversion 13.2.9) das “Kind” und stufte die Puppe als Fußgänger ein. Das E-Auto behielt aber die Geschwindigkeit bei und blieb nicht stehen, wodurch die Puppe umgefahren wurde.