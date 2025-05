China setzt 100 fahrerlose E-Trucks in Kohlemine ein

Für Länder wie China ist Kohle noch immer ein zentraler Energieträger. Um die damit verbundenen hohen Emissionen zu senken und die Betriebssicherheit zu erhöhen, werden nun 100 fahrerlose E-Trucks in einer Kohlemine eingesetzt.

Die autonomen elektrischen Lkw wurden in Zusammenarbeit von Huaneng Inner Mongolia Eastern Energy, Xuzhou Construction Machinery Group und State Grid Smart Internet of Vehicles entwickelt. Unterstützt wird die Flotte durch Cloud-Services und das 5G-Advanced-Netzwerk von Huawei.

EInsatz in der Yimin-Mine

Eingesetzt werden die autonomen E-Trucks in der Yimin-Mine in der inneren Mongolei. Jeder LKW kann eine Last von bis zu 90 Tonnen transportieren.

Außerdem können die Trucks bei Temperaturen von bis zu -40 Grad Celsius eingesetzt werden. Die E-Trucks arbeiten laut den Unternehmen darüber hinaus um 20 Prozent effizienter als herkömmliche LKW mit Fahrer.

5G-Advanced in Mine eingesetzt

Der Commercial Vehicle Autonomous Driving Cloud Service (CVADCS) von Huawei trägt dazu bei, dass Standort-Aktualisierungen in Echtzeit ermöglicht werden. So werden Ausfallzeiten minimiert, aber auch die beste Route eruiert.

Um die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Cloud sicherzustellen, wurde ein 5G-Advanced-Netz installiert. Dieses Netz stellt sicher, dass die Fahrzeuge jederzeit genaue Anweisungen empfangen und ihre Position in Echtzeit übermitteln können. Daten werden mit bis zu 500 Mbit/s hochgeladen und die Latenzzeit beträgt 20 Millisekunden.

Künftig sollen mit dieser Technologie über 300 autonome Fahrzeuge rund um die Uhr in der Mine im Einsatz sein. Die Projektpartner planen, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen und das System kontinuierlich weiterzuentwickeln.