Tesla will seine Robotaxis aus der Ferne steuern

Im Juni soll eine erste Flotte von selbstfahrenden Tesla-Taxis an den Start geschickt werden.

Hätte Elon Musk sein Wort gehalten, müssten mittlerweile mehrere Millionen völlig autonome Tesla-Autos auf den Straßen sein. Die Einführung der Robotaxis wurde aber immer wieder verschoben. Vergangenen Oktober versuchte der Tesla-CEO den Befreiungsschlag und präsentiert dafür ein eigenes Fahrzeug.

Erste Flotte geplant

Nun will der Autohersteller noch im Juni in Austin in Texas eine erste Flotte autonomer Tesla-Taxis auf die Straßen schicken und unter realen Bedingungen einsetzen. Völlig autonom werden die Elektroautos aber wohl nicht unterwegs sein, wie nun bekannt wurde.

Tesla will sich die Möglichkeit vorbehalten, die Fahrzeuge aus der Ferne steuern zu können. Man werde auf jede Menge so genannte Teleoperation setzen, heißt es angeblich von Tesla. Das will der Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas von Tesla erfahren haben.

