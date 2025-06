Teslas Robotaxi zum ersten Mal in freier Wildbahn gesichtet

Noch diesen Monat will Tesla mit seinem Robotaxi-Servic e beginnen, auch wenn CEO Elon Musk die Pläne als "vorläufig" bezeichnet. Nun wurde erstmals ein Exemplar eines Robotaxis in freier Wildbahn gesichtet. Es war auf den Straßen von Austin, Texas, unterwegs. Das fahrerlose Auto wurde von einem Begleitfahrzeug mit Fahrer verfolgt.

In Austin soll auch die erste Robotaxi-Flotte zum Einsatz kommen. Vorerst fahren die autonomen Autos wohl nur in einem kleinen vordefinierten Bereich, auf den die Software angepasst wurde. Zudem würde man laut "viel Teleoperation" verwenden, also die Autos im Notfall aus der Ferne steuern.

Erst diese Woche mit offiziellen Tests begonnen

Laut der offiziellen Website der Stadt hat Tesla bereits Anfang der Woche mit der offiziellen Testphase begonnen. Erstmals fahrerlos waren die Tesla Robotaxis erst Ende Mai unterwegs.

Die Testphase von nur wenigen Wochen ist für einen autonomen Taxiservice äußerst kurz. Konkurrent Waymo testete seine Systeme in Austin z. B. 6 Monate lang mit Fahrer und 6 Monate lang ohne Fahrer, bevor die ersten Passagiere einsteigen konnten.

Probleme mit der Latenz

Bei dem gesichteten Robotaxi handelt es sich um ein Tesla Model Y, das von einem zweiten Tesla-Fahrzeug verfolgt wird. Dieses ist wohl dazu da, um im Notfall die Kontrolle zu übernehmen und das Robotaxi anzuhalten. Warum man das Robotaxi bei den Tests nicht aus der Ferne notstoppt, hat wohl mit der Verzögerung der Datenübertragung (Latenz) zu tun. Bis Videobilder zum Teleoperateur gelangen und das Haltesignal wieder zum Auto, vergeht einige Zeit, die über einen Beinaheunfall oder einen Unfall unterscheiden kann.

Erst diese Woche, wenige Tage vor dem geplanten Start des Dienstes, soll Tesla laut Electrek auch neue Stellenausschreibungen für Ingenieure veröffentlicht haben. Ihre Aufgabe soll sein, ein Teleoperationssystem mit möglichst geringer Latenz zu entwickeln.

Verbessertes FSD-Programm

Laut Elon Musk sollen sich alle Tesla-Fahrzeuge seit 2016 als Robotaxis eignen, Modifikationen müssten nur an der Software getätigt werden. Das FSD-Programm (Full Self Driving) der Robotaxis soll 4 Mal mehr Parameter aufweisen als jenes der "normalen" Tesla-Fahrzeuge und damit entsprechend genauer und sicherer sein. Laut Musk befinde sich die Software allerdings noch in der Alpha-Phase.