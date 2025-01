Tesla Robotaxi mit Lenkrad wirft Fragen auf

Ein entsprechendes Gefährt ließ er auf dem Gelände des Hollywood-Studios Warner Bros. vorfahren. Die Idee: In nicht allzu ferner Zukunft sollen Kunden einfach ein autonomes Fahrzeug rufen können, das sie zu ihrem gewünschten Ziel bringt - und das vollautonom, gänzlich ohne Fahrer, Lenkrad und Pedale.

Nun tauchte allerdings ein Foto auf, das ein Cybercab mit Lenkrad zeigen soll. Das Bild wurde von einem Drohenpiloten aufgenommen, der über Teslas Gigafactory in Austin, Texas, unterwegs war.

Auf der ebenfalls Elon Musk gehörenden Plattform X wird heftig diskutiert: Zeigt das Bild wirklich ein Lenkrad oder ist es nur ein Schatten bzw. eine Spiegelung? Plant Tesla etwa eine eigene Version des Fahrzeugs mit Lenkrad. Oder ist das Lenkrad einfach dazu da, während des Tests die Kontrolle des Fahrzeugs zu übernehmen, sollte etwas schieflaufen?

"Unbeaufsichtigtes" Full Self Driving

Letztere ist wohl die wahrscheinlichste Vermutung. Auch wenn Teslas Cybercab in Zukunft völlig ohne Lenkrad unterwegs sein sollte, basiert die Software auf derselben "Full Self Driving"-Technologie, mit der auch die restlichen Tesla-Modelle ausgestattet sind. Und diese bedarf momentan noch menschliche Aufsicht, denn sie ist alles andere als fehlerfrei.

Erst Anfang des Monats gab Musk aber an, dass man Tests mit "unbeaufsichtigtem" Full Self Driving durchführe. Die Funktion soll bereits im 2. Quartal 2025 in Kalifornien und Texas eingeführt werden, gab der Milliardär während eines Videospiel-Streams bekannt.

Einen Genehmigungsantrag dafür hat Tesla allerdings noch nicht eingereicht. Somit ist "unbeaufsichtigtes" Full Self Driving nur auf Privatgelände wie jenem der Gigafactory möglich. Auf allen anderen Straßen ist ein beaufsichtigter Autopilot mit Lenkrad allerdings weiterhin Pflicht.