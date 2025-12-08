Bildungsministerium startet "Marktplatz Lernapps" für Schulen

Qualitätsgeprüfte Software wird ab Schuljahr 2026/27 auf einer zentralen Plattform bereitgestellt. Das soll individualisiertes Lernen erleichtern.

Schulen, die im Unterricht qualitätsgesicherte digitale Lernprogramme einsetzen wollen, sollen diese künftig gebündelt auf einer Plattform finden und kaufen können. Der Probebetrieb für den "Marktplatz Lernapps" startet nach den Semesterferien.

Mit dem Schuljahr 2026/27 ist der Regelbetrieb für alle Mittelschulen, AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) geplant. Laut Bildungsressort gibt es dafür in diesem Zeitraum rund 20 Mio. Euro jährlich.

➤ Mehr lesen: High-Tech-Schummeln: Wenn die KI die Antworten ins Ohr flüstert

"Hochwertige digitale Lehrmittel"

Mit dem "Marktplatz" wolle man den Schulen den Zugang zu hochwertigen digitalen Lehrmitteln erleichtern, hieß es gegenüber der APA. Erstmals gebe es damit auch ein klares Finanzierungsmodell für Lernapps.

➤ Mehr lesen: „Katastrophal, dass Grundlagen der Informatik nicht gelehrt werden“

Je nach Zahl der Schülerinnen und Schüler bekommt der Standort einen Förderbetrag, der für die Lernprogramme im digitalen Warenkorb ausgegeben werden kann. Interessierte Schulen können sich ab 26. Jänner für die Pilotphase anmelden, von Ende Februar bis Ende März können dann Lernapps für einzelne Klassen oder die ganze Schule bestellt und getestet werden.

Qualitätsverfahren und Tests durch Lehrpersonen

Interessierte Anbieter müssen mit ihrer App zunächst das Qualitätsprüfverfahren des OeAD durchlaufen. Dabei werden sie formal, technisch und inhaltlich-fachlich begutachtet.

Lehrpersonen testen die Software dann über 4 Wochen auf ihre pädagogisch-didaktische Eignung. Auf der Webseite der OeAD können sich interessierte Lehrpersonen auf diese Rolle als Evaluatorin bzw. Evaluator bewerben.